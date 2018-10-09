2018-10-09T09:26:12+03:00
Происшествия

Нет света, поваленные деревья и разбитые окна: как Средний Урал пережил ураганную ночь

Блэк-аут наступил для 8000 жителей в 45 населенных пунктах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»Фото: «Инцидент Екатеринбург»
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Жители Свердловской области сегодня, собираясь на работу и учебу, параллельно подсчитывают убытки. Минувшей ночью на регион обрушился ураганный ветер, который крушил все на своем пути.

Первыми не выдержали натиска деревья. Некоторые упавшие стволы перегородили проезжую часть и тротуары. В Екатеринбурге на улице Высоцкого такое дерево не долетело до автомобильной парковки считанные сантиметры.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

- Ехал со стороны Компрессорного на Юго-Запад, деревья местами уронило! Машины бросает по дороге! Дальнобойщики встали, иначе на бок слягут, - рассказал автомобилист Алексей.

- По трассе на Нижний Тагил все деревья «спать легли». Прямо полоса препятствий, а не дорога, - поделился впечатлениями житель Екатеринбурга Александр.

Ненамного крепче оказались и окна в домах уральской столицы. На улице Шишимской еще не убранные москитные сетки сильным ветром выдуло на улицу. Некоторые из них приземлились прямо на оставленные во дворе машины.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

- В квартире на 16-м этаже сдуло оконную раму внутрь;

- Панорамное остекление вдребезги, - рассказывают о потерях горожане.

В легкую слетали со зданий вывески, завязывались узлом рекламные растяжки, падали строительные заборы и ограждения.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Кроме того, 8 000 жителей в 45 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества. Блэк-аут наступил в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском и Горноуральском округах.

- Повреждения в электросетевом комплексе зафиксированы в распределительной сети. Речь идёт, в основном, о линиях электропередачи 10 кВ и ниже. Аварийно-восстановительные бригады приступили к устранению последствий непогоды еще ночью. Всего на энергообъектах сейчас трудится порядка 30 бригад, оснащённых всей необходимой спецтехникой, - рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

По словам специалистов, работы осложнены продолжающимися порывами ветра, которые не дают использовать автогидроподъемники. В свердловском подразделении «МРСК Урала» действует режим повышенной готовности.

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