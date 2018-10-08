2018-10-08T18:18:25+03:00
Политика

«Другая логика работы»: мэр Екатеринбурга не намерен пользоваться методами Ройзмана

Александр Высокинский будет общаться с горожанами в другом формате
Лев Истомин
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Новый градоначальник определился с форматом общения с горожанамиНовый градоначальник определился с форматом общения с горожанамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, каким образом чиновники мэрии города и районных администраций будут вести диалог с жителями уральской столицы.

По словам градоначальника, он будет использовать график для общения с жителями каждого из районов Екатеринбурга, чтобы помочь им с решением вопросов, связанных с городским хозяйством, среди которых – отопление, вывоз мусора и другие. При этом, Высокинский не намерен использовать в своей работе еженедельный пятничный прием населения, как это делал его предшественник Евгений Ройзман.

- У нас другая логика работы. Приемы останутся, и выход на население будет. Это будет прием граждан по районам, - заявил Александр Высокинский в телепрограмме «Открытая студия».

Также в прямом эфире мэр Екатеринбурга рассказал о том, что будет с городом, если он проиграет борьбу за право проведения всемирной выставки «Экспо-2025».

- Если «Экспо» не случится. Эта выставка – как катализатор-ускоритель, вся эта идеология будет реализовываться в точно таком же виде, как мы это планируем. Вопрос в том, быстрее или медленнее, - рассказал Высокинский.

По его словам, решение о выборе города, в котором через 7 лет пройдет выставка, будет приниматься в ноябре после исторического дня рождения Екатеринбурга (отмечается 18 ноября). Шансы уральской столицы с момента прошлой заявки многократно выросли и теперь мегаполис известен всему миру.

- Даже землетрясение на Урале в 3 балла воспринимается сегодня как событие всемирного масштаба. Об этом говорят в других странах, - говорит мэр.

Карта части Екатеринбурга. в которой построят Экспо-городок. Фото: группа "ВКонтакте" "ЭКСПО 2025 РОССИЯ | ЕКАТЕРИНБУРГ"

Карта части Екатеринбурга. в которой построят Экспо-городок. Фото: группа "ВКонтакте" "ЭКСПО 2025 РОССИЯ | ЕКАТЕРИНБУРГ"

Также Александр Высокинский заявил, что под «Экспо-2025» будет строиться новый район, который будет интегрирован в город после проведения выставки. Так, пентхаусы для гостей из разных стран будут переформатированы в обычные квартиры, а в микрорайоне добавятся новые школы и больницы. Здесь же в ближайшие 7 лет появятся 4 образовательных центра.

Напомним, что конкурентами Екатеринбурга в борьбе за проведение «Экспо-2025» выступают Баку и Осака.

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