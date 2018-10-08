Сначала пил, потом убил: в Первоуральске рецидивист из Тагила раскромсал семейную пару

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-08T17:31:25+03:00

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Душераздирающая трагедия произошла в одном из многоквартирных домов поселка Динас в Первоуральске, где под нож душегуба попала семейная пара.

А начиналось все вполне мирно, и даже торжественно. Вечером 7 октября 48-летний рецидивист зашел в гости к знакомой 49-летней женщине и ее 56-летнему сожителю. Компания устроила по случаю встречи застолье.

Внезапно между гостем, который недавно в очередной раз освободился из колонии в Нижнем Тагиле, и хозяевами вспыхнула ссора. В итоге сначала неоднократно судимый (в том числе и за убийство) мужчина сначала жестоко расправился с помощью ножа с сожителем несчастной, а позже убил и ее.

Крики хозяйки квартиры услышала соседка, которая поспешила вызвать полицию. Приехавший на место расправы наряд увидел в окно одно из окровавленных тел, после чего стражи порядка проникли в злополучное жилье.

Подозреваемый был пленен на месте преступления.

- Сейчас в Следственном отделе по городу Первоуральску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Санкция данной статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы, - рассказал глава пресс-службы МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.