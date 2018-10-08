2018-10-08T14:41:58+03:00
Недвижимость

Фонтан оставят без воды навсегда: в Екатеринбурге «чинят» сквер Попова за 40 миллионов

Рядом с «нулевым километром» появится уникальные светильники
Лев Истомин
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Так сквер выглядел до начала октябряТак сквер выглядел до начала октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге полным ходом идут работы по реконструкции сквера имени Попова, которые завершатся до 25 декабря. Сквер с фонтаном рядом с «нулевым» километром огородили забором, из-за чего прохожим приходится обходить этот участок по улице Толмачева, либо по набережной Городского пруда.

Один из эскизов нового фонтана. Фото: документация проекта на портале Госуслуг

Один из эскизов нового фонтана. Фото: документация проекта на портале Госуслуг

За два с половиной месяца рабочие на выделенные 40 миллионов рублей заменят гранитную плитку, которой вымощена пешеходная часть сквера, на асфальтобетон в районе Главпочтамта и бетонную плитку на прогулочных дорожках. Здесь же оформят 350 квадратных метров клумб и засеют часть территории сквера газонной травой.

документация проекта на портале Госуслуг

документация проекта на портале Госуслуг

Изменения коснутся и освещения сквера, сейчас уже начался демонтаж 62 уличных фонарей, вместо которых установят такое же количество светильников в виде лотоса.

Главным новшеством сквера станет безводный фонтан из стального корпуса и 12 тысяч ламп, который будет работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов. Сейчас идет демонтаж старого фонтана.

документация проекта на портале Госуслуг

документация проекта на портале Госуслуг

Работы проводит ЗАО «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Свердловской железной дороги».

В документах прописаны все характеристики проекта реконструкции. Фото: документация проекта на портале Госуслуг

В документах прописаны все характеристики проекта реконструкции. Фото: документация проекта на портале Госуслуг

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