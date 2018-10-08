2018-10-08T12:01:53+03:00
Экономика

Старейшая заводская газета Урала «Верх-Исетский рабочий» отметила 95-летие

Издание выходит два раза в месяц на 12 полосах
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Газета выходит два раза в месяц на 12 полосах. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальГазета выходит два раза в месяц на 12 полосах. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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Корпоративной газете ВИЗ-Стали и ВИЗа «Верх-Исетский рабочий» исполнилось 95 лет. Это первая заводская многотиражка на Урале и одна из старейших газет в России, которая никогда не прекращала выпуск.

Первый номер газеты был напечатан 6 октября 1923 года. Издание вышло в форме стенгазеты под названием «Красный кровельщик». В 1932 году с запуском производства на Верх-Исетском заводе новой продукции газета была переименована в «Трансформаторную сталь», а с 1938 года и по сей день выходит под именем «Верх-Исетский рабочий».

Заводская многотиражка рассказывает о жизни компаний ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК), выходит два раза в месяц на 12 полосах и распространяется бесплатно на проходных и в подразделениях предприятия. Тематика публикаций – производственные проблемы и достижения, передовой опыт, корпоративные конкурсы, охрана труда и промышленная безопасность, экология, социальная жизнь и интересы работников.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

- С 2007 года газета «Верх-Исетский рабочий» входит в пул корпоративных изданий Группы НЛМК и является важным звеном в формировании единой информационной политики и корпоративной культуры компаний холдинга, - рассказали в пресс-службе компании.

Издание поддерживает и развивает заводские традиции, активно участвует в жизни визовцев. С 1943 года редакция проводит заводскую легкоатлетическую эстафету. В этом году состоялся юбилейный XXV турнир по мини-футболу на приз «Верх-Исетского рабочего», который в 2013 года получил статус открытого спортивного соревнования среди футбольных команд уральских площадок Группы НЛМК.

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