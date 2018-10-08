2018-10-08T11:00:08+03:00
Экономика

28 лет с УБРиР: банк дарит новый вклад с повышенной ставкой

Выгодным предложением можно воспользоваться до конца года
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Банк работает на российском рынке 28 лет. Фото: пресс-служба УбРиРБанк работает на российском рынке 28 лет. Фото: пресс-служба УбРиР
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Уральский банк реконструкции и развития до конца года проводит акцию в честь своего 28-летия. УБРиР предлагает клиентам новый вклад «Растущий процент» с максимальной ставкой 7,7% годовых.

Сумма вклада от 10 тысяч рублей, а доходность в зависимости от периода нахождения средств на счете составляет от 6% до 7,7% годовых. Один бонусный процентный пункт к ставке клиент может получить при подключении пакета услуг «Все под контролем».

- Вклад, сроком на 210 дней, можно пополнять без ограничений. Проценты начисляются ежемесячно и выплачиваются по выбору клиента: на счет вклада с возможностью снятия начисленных процентов или на карточный счет клиента, - рассказывают в пресс-службе банка.

Оформить вклад можно до 31 декабря 2018 года в интернет-банке тем клиентам, у которых на 17 сентября этого года нет договоров вклада или сберегательных сертификатов УБРиР.

Как изменился банк за 28 лет: читайте у нас.

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