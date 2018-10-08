Следователи Екатеринбурга не стали обвинять водителя в смерти 11-летнего мальчика, который после ДТП стал инвалидом

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-08T11:16:59+03:00

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Прошло 40 дней со дня смерти 11-летнего екатеринбуржца Никиты Никитина, который стал инвалидом после наезда пьяного водителя в 2015 году.

В тот злополучный день пьяный Гаряев ехал по двору дома на улице Карельской и на полном ходу протаранил ВАЗ, рядом с которым стоял мальчик. От удара Никиту отбросило в стену дома, школьник получил множественные травмы головы.

Сейчас Янина с мужем воспитывает второго сына. Фото: Янина Никитана

Несмотря на то, что виновник аварии Сергей Гаряев уже был судим за причинение тяжких увечий, родители мальчика требовали вновь привлечь его к ответственности.

По словам Янины Никитиной, спустя три года следователи не нашли вины водителя в смерти ребенка.

- У нас на руках есть все медицинские заключения, которые говорят о том, что Никита умер от травм полученных при аварии, - рассказала «КП-Екатеринбург» убитая горем женщина. – Мы наняли юриста, но по его словам, шансов привлечь Горяева к ответственности, практически, нет. Следствие еще продолжается, но нам сказали, что тут скорее найдут врачебную ошибку, чем вину водителя.

Судмедэксперт не нашел связи в смерти Никиты и аварии трехлетней давности. Фото: Янина Никитина

Сергею Горяеву назначили 1,5 года лишения свободы в колонии поселении, а также выплату 1,2 миллионов рублей семье Никиты. При этом суд учел, что мужчина воспитывает 10-летнего сына.

- Он так и не выплатил нам всю сумму, но на каком-то основании выставил на продажу свою трехкомнатную квартиру на Латвийской. Но она арестована судом и не может быть продана. Они не бедно живут, а жена Гаряева открыла салон красоты на дому, - говорит мама Никиты.

Жена Сергея Гаряева открыла дома салон красоты. Фото: соцсети

После аварии родителям Никиты пришлось уйти с работы и посвятить себя уходу за сыном. Мальчик был парализован и не мог ничего делать самостоятельно.

Никита с младшим братом. Фото: Янина Никитина

Утром 28 августа Никита начал задыхаться, а прибывшие медики не успели его реанимировать. В следственном управлении СКР по Свердловской области обещали прокомментировать ход расследования позже.