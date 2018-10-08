"У меня IQ больше, чем у папы": первоклассник из Нижнего Тагила удивил знаниями по физике на шоу "Лучше всех"

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-08T07:10:34+03:00

Юный уралец даже провел собственную лекцию, отвечая на вопросы студентов, которые старше его в три-четыре раза

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Первоклассник из Нижнего Тагила стал звездой шоу детских талантов на первом канале "Лучше всех!". Роман Копалиани поразил и ведущего, и публику знаниями по физике.

- На какой класс ты оцениваешь свои знания? - спрашивает школьника Максим Галкин.

- На седьмой,- уверенно отвечает Рома. - Ведь физика в седьмом и начинается.

Физикой мальчик увлекся, когда ему было всего четыре, а стимулом стали познавательные мультфильмы. При этом родители утверждают, что сами в этой дисциплине почти ничего не знают.

- У меня IQ больше, чем у папы, - добавляет вундеркинд.

На передаче юный уралец даже провел собственную лекцию. Деловито стоя за кафедрой или важно шагая перед ней, Роман отвечал на вопросы студентов, которые старше его в три-четыре раза.

Взрослым ребенок без труда объяснил, откдуа берется ток, закон всемирного тяготения, а также почему человек, споткнувшись, падает вперед, а поскользнувшись – назад, и почему санки, скатившись с горки, в конце концов останавливаются.