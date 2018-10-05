В Казань и Санкт-Петербург в период школьных каникул назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-05T14:05:19+03:00

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Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает дополнительные поезда из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург.

Поезд №223/224 сообщением Екатеринбург – Казань отправится из Екатеринбурга 27, 29 октября и 2 ноября в 21:30 (здесь и далее время местное). Обратно из Казани – 28, 31 октября и 4 ноября в 21:58.

Поезд №571/572 сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из Екатеринбурга 27 и 31 октября в 15:05. Обратно из Санкт-Петербурга – 29 октября в 18:43, 2 ноября в 21:45.

В целом по стране в период ноябрьских праздников АО «ФПК» назначило более 200 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся в период с 31 октября по 6 ноября 2018 года по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Самару, Ульяновск и другие города. Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены в Москву, Курск, Ижевск и Орел.

- Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам», - рассказали в пресс-службе компании.

В случае высокого спроса на билеты количество дополнительных поездов может быть увеличено, также в уже назначенные составы могут быть включены дополнительные вагоны.

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью приложения «РЖД Пассажирам».