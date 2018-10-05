За 55 лет в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК выплавлено 140 миллионов тонн стали

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-05T13:59:52+03:00

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Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК – первый конвертерный цех в нашей стране - отметил 55-летний юбилей, за это время выплавлено 140 миллионов тонн стали, изготовлено 70 миллионов тонн стальной заготовки.

Сегодня на комбинате прошли праздничные мероприятия. На конвертере № 1 состоялась юбилейная плавка, в которой приняли участие Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, специалисты крупных металлургических компаний и научно-исследовательских институтов России, лучшие работники цеха, собранные в символическую трудовую бригаду.

Символическая трудовая бригада. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Металлургические предприятия во много определяют экономическую ситуацию в Свердловской области, - отметил Министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин. - По поручению губернатора Евгения Куйвашева поздравляю всех сотрудников цеха с юбилеем. Это важное событие для всей нашей страны. ЕВРАЗ НТМК – динамично развивающее предприятие, которое ведет постоянное техническое перевооружение, Вы не только сохранили, но и значительно преумножили традиции внедрения передовых технологий.

Гости на юбилейной плавке. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК – одно из самых эффективных сталеплавильных подразделений в России, - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы продолжаем модернизацию сталеплавильного передела. Сейчас здесь идет техническое перевооружение аспирационных систем в миксерном отделении, что снизит нагрузку на окружающую среду. Мы планируем развивать отделение непрерывной разливки стали и начали проект строительства МНЛЗ № 5. Мы ведем постоянную работу по повышению эффективности в рамках Бизнес-системы ЕВРАЗа.

На юбилейной плавке. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Конвертерный цех остается площадкой для освоения сложных технологических решений, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Мы гордимся нашим конвертерным цехом, который достойно справляется со сложной задачей по обеспечению сталью всех прокатных цехов комбината.

После юбилейной плавки открылась выставка в музейно-выставочном центре, на которой представлены фотографии и интересные факты истории развития конвертерного цеха. Перспективы развития сталеплавильного производства обсудили за круглым столом. Сталеплавильщики России говорили о внедрении новых технологий, автоматизации технологических процессов, обменялись опытом модернизации мощностей.

В конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Завершатся праздничные мероприятия торжественным приемом во Дворце культуры, где почетными грамотами и благодарственными письмами регионального и местного значений будут награждены 14 работников конвертерного цеха, 11 представителей символической бригады получат памятные знаки «55 лет конвертерному цеху», 11 человек наградят почетными грамотами ЕВРАЗа.

Сегодня конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК оснащен четырьмя 160-тонными конвертерами. На участке внепечной обработки стали действуют четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора. Установка десульфурации полупродукта позволяет выпускать сталь без вредных примесей. Вся сталь разливается на четырех машинах непрерывного литья заготовок. Технологами конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК освоено более 1000 различных марок стали со сложным химическим составом.

Историческая справка:

1 октября 1963 г. – Государственная комиссия подписала акт о запуске в эксплуатацию кислородно-конвертерного цеха на НТМК, это был первый конвертерный цех в Советском Союзе.

1967 г. – ввод в эксплуатацию третьего конвертера.

1978 г. – установка 160-тонных конвертеров и строительство второго миксерного отделения.

1979 г. – строительство четвертого конвертера и замена котлов-охладителей.

1980 г. – производительность ККЦ выросла в 2 раза и превысила 3 млн тонн стали в год.

1994 г. – начало строительства отделения непрерывной разливки стали. Пуск в эксплуатацию МНЛЗ №1 1995 г. – введена в работу МНЛЗ №2.

1996 г. – введена в работу МНЛЗ №3.

2001 г. – введена в работу установка Печь-ковш №3.

2004 г. – введена в работу МНЛЗ №4 .

2003 г. – пуск в эксплуатацию первой в России установки десульфурации.

2006 г. – ввод в эксплуатацию нового агрегата - вакууматора.

2007г. – начало реконструкции конвертерного отделения на НТМК. Пуск в эксплуатацию конвертера №1 (2007 г.), конвертеров №2 и №3 (2008 г.), конвертера №4 (2010 г.).

2010 г. – реконструкция МНЛЗ №3.

2011 г. – ввод в эксплуатацию установки «печь-ковш» № 4;

2014 г. – достигнута рекордная стойкость конвертеров;

2015 г. – ввод в работу модернизированного миксера;

2015 г. – техническое перевооружение участка подготовки сталеразливочных и чугуновозных ковшей;

2016 г. – ввод в эксплуатацию современной аспирационной системы на установке печь-ковш № 2;

2017 г. – старт инвестиционного проекта по модернизации аспирационной установки на миксерах 1, 2, 3.