2018-10-05T14:35:17+03:00
Здоровье

Риск разрыва – ежеминутный: хирурги Екатеринбурга провели уникальную операцию, удалив в головном мозгу пациентки гигантскую аневризму

Врачи уже делали подобные операции порядка 150 раз, но с аневризмой размером в три сантиметра столкнулись впервые
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Операция длилась три часаОперация длилась три часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инженер-химик из Верхней Пышмы Гольшат Нурыева с улыбкой получает из рук врачей свою выписку. Медики Свердловской областной больницы в прямом смысле спасли женщине жизнь. Несколько дней назад рентгенохирурги удалили у нее гигантскую аневризму сосудов головного мозга.

С такой гигантской аневризмой хирурги работали впервые Фото: Алексей БУЛАТОВ

С такой гигантской аневризмой хирурги работали впервыеФото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что у нее серьезное и опасное заболевание Гольшат узнала буквально перед самой операцией. Как оказалось, женщине долго не могли поставить верный диагноз.

- Я резко стала плохо видеть и пошла к офтальмологу. Мне выписали сначала одни глазные капли, потом другие, но ничего не помогало. Тогда окулист посоветовал обследоваться у невролога. Уже здесь я и узнала, что причина ухудшившегося зрения совсем не в глазах, а в голове, - рассказала Гольшат Нурыева.

Врачи ОКБ№1 спасли женщину с гигантской аневризмой в голове.Алексей БУЛАТОВ

Из-за аневризмы у женщины резко упало зрение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за аневризмы у женщины резко упало зрениеФото: Алексей БУЛАТОВ

В срочном порядке женщину госпитализировали в Первую областную, так как риск разрыва аневризмы был ежеминутный. После него спасти человека невозможно. Врачи уже имеют опыт «закрытия» аневризмы на сосудах мозга, такие операции специалисты проводили 150 раз. Но эта за всю практику стала самой большой - три сантиметра.

Первое время пациента лечилась у офтальмолога и даже не подозревала, что &quot;проблема&quot; в голове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое время пациента лечилась у офтальмолога и даже не подозревала, что "проблема" в головеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Стандартное решение проблемы - «закрытие» аневризмы со вскрытием черепа – не подходил. Слишком большой очаг поражения. Посылать на операцию в федеральный центр - нет гарантии, что пациентка успеет добраться поездом. Аневризма сдавливала мозг, вызывая ишемию - снижение кровотока, приводящему к повреждению органа. Самолетом тоже нельзя, так как изменение давления могло вызвать разрыв, - рассказали в пресс-службе больницы.

Теперь женщина может вернуться к полноценной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь женщина может вернуться к полноценной жизниФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы спасти пациентку, хирургу Камилле Мавлютовой пришлось менять привычную методику на ноу-хау. Через бедренную артерию к головному мозгу был протянут катетер на конце с перераспределяющим стентом. Это двухслойный сетчатый цилиндр, который сохраняет кровоток в артериях, но исключает его в аневризме.

Долгожданное выздоровление и выписка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданное выздоровление и выпискаФото: Алексей БУЛАТОВ

Таким образом аневризма ссыхается и уже не может навредить человеку, а имплантированный стент прорастает клетками артерий и превращается как бы в родной сосуд пациента.

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