2018-10-05T12:12:54+03:00
Экономика

ВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании

Банк предоставит кредит в размере 150 миллионов долларов
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление финансирования в размере 150 миллионов долларов США в эквиваленте в евро.

Группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида в Западной Бенгалии, Индия.

Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность.

Соглашение было подписано в рамках Российско-Индийского саммита в Дели.

Андрей Костин отметил, что ВТБ успешно сотрудничает с группой Matix уже несколько лет. Подписание меморандума о взаимопонимании подтверждает намерения банка и дальше поддерживать сотрудничество с индийской группой в целях развития производства удобрений в регионе и укрепления российско-индийских отношений, а также подчеркивает позиции России и Индии как надежных экономических партнеров на международной арене.

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