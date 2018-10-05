ТЦ, автостанция и спортцентр: в Екатеринбурге спроектировали новый микрорайон
Администрация Екатеринбурга замерена застроить часть Верх-Исетского района в границах улиц Металлургов – Рабочих – Татищева - Юрия Исмаилова на площади более 200 гектар.
Общая площадь застройки - более 200 гектар. Фото: проектная документация
Сегодня на месте будущего микрорайона расположены частные автостоянки, частный сектор, заба ОМОН, а часть территории занята болотом. Через несколько лет здесь построят современные многоквартирники на 33 тысячи человек, несколько детских садов и школ, а также торговый центр, конечный остановочный пункт для общественного транспорта, парк и спортивный центр, рассказали «Комсомолке» в мэрии Екатеринбурга.
Часть жилых домов будут иметь 30 этажей, этажность остальных будет меньше.
План части застройки района мэрия опубликовала еще весной. Фото: проектная документация
Обсудить проект с подачи мэра города пригласили всех жителей квартала, где будет проходить застройка. Свои замечания и предложения горожане могут отправить в администрацию уральской столицы до 25 октября через интернет и лично в Департамент архитектуры.
Сейчас пространство для застройки выглядит так. Фото: Google Maps