2018-10-05T10:41:10+03:00
Недвижимость

ТЦ, автостанция и спортцентр: в Екатеринбурге спроектировали новый микрорайон

Мэрия застроит часть ВИЗа
Лев Истомин
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Схема нового микрорайона. Фото: проектная документацияСхема нового микрорайона. Фото: проектная документация
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Администрация Екатеринбурга замерена застроить часть Верх-Исетского района в границах улиц Металлургов – Рабочих – Татищева - Юрия Исмаилова на площади более 200 гектар.

Общая площадь застройки - более 200 гектар. Фото: проектная документация

Общая площадь застройки - более 200 гектар. Фото: проектная документация

Сегодня на месте будущего микрорайона расположены частные автостоянки, частный сектор, заба ОМОН, а часть территории занята болотом. Через несколько лет здесь построят современные многоквартирники на 33 тысячи человек, несколько детских садов и школ, а также торговый центр, конечный остановочный пункт для общественного транспорта, парк и спортивный центр, рассказали «Комсомолке» в мэрии Екатеринбурга.

Часть жилых домов будут иметь 30 этажей, этажность остальных будет меньше.

План части застройки района мэрия опубликовала еще весной. Фото: проектная документация

План части застройки района мэрия опубликовала еще весной. Фото: проектная документация

Обсудить проект с подачи мэра города пригласили всех жителей квартала, где будет проходить застройка. Свои замечания и предложения горожане могут отправить в администрацию уральской столицы до 25 октября через интернет и лично в Департамент архитектуры.

Сейчас пространство для застройки выглядит так. Фото: Google Maps

Сейчас пространство для застройки выглядит так. Фото: Google Maps

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