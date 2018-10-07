В Екатеринбурге транссексуала выгнали с конкурса для полных дам из-за видео 18+

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-07T16:13:50+03:00

Девушка не всегда ходит в шубах - чаще на фото её можно увидеть обнаженную Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На нем Анжелика Мерседес, в прошлом Илья, открыто заявляет о том, что занималась проституцией

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В Екатеринбурге проходит необычный конкурс красоты для женщин с пышными формами "Полное совершенство". Но еще более неожиданным его сделало участие транссексуала Лики Мерседес или же Анжелики Романовой. Девушка не особо известна в интернете - в Инстаграме у нее чуть больше 700 подписчиков.

Однако количество просмотров на одном её видео в Youtube перевалило за тысячу. На нём Анжелика с полуоткрытой грудью матерится и совсем нескромно объявляет: "Ищу принца на белом коне. Мне нужен элитный мужик. Занимаясь проституцией, я поняла, что натуралов нет. Даже женатые мужики любят, когда их ****. Но я не активна, нет".

Анжелика с другими участницами конкурсаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы приняли Анжелику на конкурс, чтобы показать - транссексуал тоже может быть женственной, талантливой, красивой, сексуальной, но последнее слово в данном контексте уже хочется убрать, - признается Мария Благодатная, организатор конкурса красоты "Полное совершенство". - Но к сожалению, из-за той ситуации в клубе, когда Анжелика сломала мужчине ключицу, СМИ начали писать о ней и нашли новые факты, в том числе и то видео.

На этом моменте Мария останавливается и говорит, где можно найти и посмотреть это видео.

- Оно совершенно не соответствует образу настоящей русской женщины, как заявлено в Положении о Конкурсе, - продолжает собеседница. - После этого в глазах общественности она уже стала не добрым транссексуалом, а какой-то вульгарной хабалкой. И естественно это накладывает негативный отпечаток на конкурс, поэтому было принято решение исключить Анжелику Мерседес из списка участниц.

Так раньше выглядела Лика, когда была ИльейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако Мария утверждает, что другие конкурсантки в большей массе любят и поддерживают Лику. В выходные у них проходит тренинг по испровизации, в котором эпатажная девушка тоже участвует. Ей всё же разрешили ходить на занятия, но прийти на финальное шоу Анжелика сможет только как гость на общих основаниях. При этом ранее девушка заявляла корреспонденту "КП-Екатеринбург", что если её исключат, она придет и разнесу там все. "И вообще я гораздо сексуальнее и привлекательнее остальных участниц", - уверена бунтарка.

Напомним, что скандал с участием Анжелики Мерседес развернулся после того, как она врезала парню в клубе, сломав ему ключицу - вес дамы не больше, не меньше - 85 килограммов. По словам эксцентричной участницы конкурса, мужчина предлагал ей уединиться в туалете, чтоб заняться оральным сексом. А вспыльчивая Лика ответила ему отказом - заехала кулаком в нужное место. К слову, этой дамой восторгаются не только мужчины в клубе, но и организаторы конкурса.

Это еще довольно скромная фотография ЛикиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Безусловно, Анжелика - яркий и интересный персонаж, эпатажная внешность, неприкрытая сексуальность. На кастинге мы были просто очарованы ее острым умом и юмором "на грани". Мы ожидали, что такая интересная участница раскроется на конкурсе и по-настоящему удивит зрителей! Но получилось все иначе.