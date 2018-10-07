«Сенсации не произошло»: мнение Ивана Штыркова и Егора Мехонцева о бое Нурмагомедова против Макгрегора

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-07T09:35:33+03:00

Хабиб победил в четвертом раунде после того, как применил болевой прием. Фото: соцсети

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В Лас-Вегасе состоялся «бой века» в MMA. Российский боец Хабиб Нургмагомедов встретился со своим главным конкурентом за титул чемпиона в легком весе – Конором Макрегором.

Последний свой бой под эгидой UFC против Эдди Альвареса ирландец выиграл с удивительной легкостью, нокаутировав соперника во втором раунде. Но это было в ноябре 2016 года, и все это время Макгрегор провел без официальных поединков в октагоне.

Конор два года не проводил официальных боев в октагоне. Фото: соцсети

В конце прошлого лета он встретился на боксерском ринге с Флойдом Мейвезером и был отправлен в нокаут в 10 раунде. После этого ирландец решил, что дело сделано и стал требовать от UFC баснословных гонораров и все время оттягивал защиту титулов.

Это 27 победа Нурмагомедова в 27 поединках. Фото: соцсети

Нурмагомедов же напротив, находился все это время в прекрасной форме и последний раз выходил в октагон в апреле этого года. Тогда он оказался сильнее Эла Яквинты: доминировал весь поединок и выиграл единогласным решением судей, став чемпионом UFC в легком весе.

«Бою века» предшествовали постоянные провокации со стороны Макгрегора – ирландец всеми силами старался высмеять образ жизни россиянина и заявлял о своем превосходстве. Нурмагомедов ни разу не поддался на провокации и доказал все во время боя.

Макгрегор провоцировал соперника даже на пресс-конференциях. Фото: соцсети

С первых же секунд стало понятно, что пропущенные два года в MMA не прошли незаметно: Макгрегору просто не хватало сил противостоять мощи и напору Хабиба. Россиянин старался при каждой удобной возможности перевести бой в «партер», а после этого блокировал ноги ирландца и наносил удары в голову.

Исход поединка стал предсказуем уже в конце первого раунда, а победа Нурмагомедова была лишь вопросом времени. Избиение великого и ужасного Конора Макгрегора продолжалось до начала 4 раунда, когда Хабибу удалось сделать захват на шее и применить болевой прием. Через пару секунд Конор постучал рукой и сдался.

К великому сожалению Лас-Вегас как и весь остальной мир не увидел награждения Нурмагомедова: после боя россиянин зачем-то покинул октагон и ударил фаната, чем спровоцировал настоющую бойню в зрительском зале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/672098" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов нападает на фанатов в Лас-Вегасе.В Лас-Вегасе состоялся «бой века» в MMA. Российский боец Хабиб Нургмагомедов встретился со своим главным конкурентом за титул чемпиона в легком весе – Конором Макрегором. После уверенной победы дагестанец вышел из октагона и напал на фаната ирландца.Олег Галимов

В итоге Хабиб покинул клетку в окружении охраны, но получил свой заслуженный пояс чемпиона уже лишь в подтрибунном помещении.

Мнение экспертов

Боец смешанных единоборств Иван «Уральский халк» Штырков:

- Хабиб доказал, что настоящий король - это он. Он сделал свою работу на отлично. Любителям здесь не место. Думаю, что Конор начнет качать тему реванша, и в конце 2019 года мы его увидим, плохо, что конфликт двух бойцов доводит до драк в зале, Конору надо пересмотреть то, как он двигает себя. Спорт должен объединять

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев:

Результат ожидаем, но это нельзя назвать избиением. Хабиб пропускал удары в стойке, но он доказал, что лучший в мире в «партере». Жаль, что в конце он нарушил правила и вышел из октагона до объявления победителя. Победа абсолютно заслужена, а Конор проиграл бы в любом случае, даже без двухгодового пропуска боев MMA.

Руководитель команды MMA «Рать» Александр Скаредин:

Конор очень серьезно подготовился к бою, иначе бы не дотерпел до 4 раунда. Вероятность победы Хабиба была 90% и сенсации не произошло. Очень жаль, что все закончилось массовой дракой. Это ужасно, когда в октагон врываются зрители и пытаются ударить судей и участников боя.

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