Свердловский областной суд пересмотрит дело очкарика

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-06T09:21:31+03:00

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Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу Владислава Рябухина, осужденного за избиение армянина Саргиса Арутюняна.

Инцидент произошел весной 2016 года, когда Рябухин вместе с другом приехал забирать с вечеринки знакомую. В тот самый момент они столкнулись с пьяными южанами. Выдержав один удар по лицу «очкарик» дал сдачи Арутюняну, ударив его в висок. Армянин упал на бордюр, после чего у него начался приступ эпилепсии. Рябухин оказал своему обидчику первую помощь и вызвал скорую, а также оставил свои контакты друзьям Арутюняна.

В тот день Саргис был в компании несовершеннолетних друзей. Фото: соцсети

В итоге Саргис перенес операцию, а на Рябухина завели уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений», но позже суд переквалифицировал действия «очкарика» в «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности».

Прокуратура не согласна с таким решением и уверена, что действия Влада нельзя расценивать как самооборону. Несколько недель назад районный суд признал Рябухина виновным и назначил ему 300 часов исправительных работ, а также обязал выплатить пострадавшему 360 тысяч рублей морального ущерба.

Рябухин также остался недоволен приговоромФото: Павел ФИЛИППОВ

Арутюнян остался доволен таким решением, но подал апелляцию, чтобы отсудить еще 500 тысяч рублей. Заседание назначено на 23 октября в 10:00.

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