2018-10-04T17:23:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге налетчики с пистолетом ограбили мужчину, пришедшего с сумкой наличных в банк

Они скрылись на черном ВАЗе
Данил СВЕЧКОВ
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Сейчас нападавших ищет полиция.Сейчас нападавших ищет полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В половине шестого вечера на улице Крауля раздались звуки стрельбы. Как впоследствии выяснилось, произошло ограбление. У мужчины, который привез сумку с деньгами в банк, силой отобрали их, предварительно выстрелив в него из травматического пистолета.

- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Устанавливаются обстоятельства происшествия. Принимаются меры к розыску лиц, причастных к нему.

По предварительной информации, нападавшие уехали на автомобиле ВАЗ черного цвета. Точная сумма похищенных денег пока неизвестна.

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