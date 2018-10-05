В Екатеринбурге налетчики с пистолетом ограбили мужчину, пришедшего с сумкой наличных в банк
Они скрылись на черном ВАЗе
Сейчас нападавших ищет полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В половине шестого вечера на улице Крауля раздались звуки стрельбы. Как впоследствии выяснилось, произошло ограбление. У мужчины, который привез сумку с деньгами в банк, силой отобрали их, предварительно выстрелив в него из травматического пистолета.
- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Устанавливаются обстоятельства происшествия. Принимаются меры к розыску лиц, причастных к нему.
По предварительной информации, нападавшие уехали на автомобиле ВАЗ черного цвета. Точная сумма похищенных денег пока неизвестна.