2018-10-04T17:23:52+03:00
Спорт

«Побед от меня ждать не стоит»: биатлонист Шипулин объявил о продолжении карьеры

Он будет готовиться с российской сборной к этапам Кубка мира
Олег Галимов
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Биатлонист признался, что полгода не держал в руках винтовкуБиатлонист признался, что полгода не держал в руках винтовкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После длительного перерыва российский биатлонист Антон Шипулин объявил о продолжении спортивной карьеры. В эфире канала «Матч ТВ» 31-летний Шипулин подтвердил, что его физическая форма оставляет желать лучшего, однако, ближайшие два года он будет готовиться к этапам Кубка мира в составе нашей сборной.

Сам биатлонист признался, что рассчитывает взять золото лишь в начале 2020 года в Антхольце.

- С апреля я старался больше отдыхать, тренировался с друзьями, - рассказал Шипулин. - Три-четыре раза в неделю я проводил восстановительные упражнения. Я постоянно задавал себе вопрос «Стоит ли дальше этим заниматься?». Две недели назад врачи сказали, что я могу дальше выступать и тренироваться, но я так и не смог принять решение.

Ближайшие два месяца с российской командой к Кубку мира. Прошу болельщиков понять, что высоких результатов от меня ждать не стоит. Я полгода не держал в руках винтовку. Если я пойму, что не в хорошей форме, то я сам откажусь от места в сборной и уступлю дорогу молодым. В этом случае я продолжу точечно готовиться к конкретным соревнованиям, скорее всего это будет Чемпионат мира. Моя цель – выиграть в следующем сезоне золото в Антхольце. Про Олимпиаду 2022 года даже не думаю.

В конце программы Шипулин отметил, что поймет решение тренерского штаба, если его попросят уйти из сборной России.

Справка «КП»

Антон Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015). Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.

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