2018-10-04T17:23:52+03:00
Экономика

УЗТМ представил гидравлический экскаватор горнякам

В начале ноября его отгрузят заказчику
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Гидравлический экскаватор. Фото: пресс-служба УЗТМГидравлический экскаватор. Фото: пресс-служба УЗТМ
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершил заводские испытания первого в России гидравлического экскаватора УГЭ-300. В начале ноября он будет отгружен в адрес заказчика – угледобывающей компании ЗАО «Стройсервис».

К реализации проекта по созданию первого отечественного карьерного экскаватора Уралмашзавод приступил в 2016 году, СЕГОДНЯ машину представили участникам конференции «Уралмашзавод и Газпромбанк: комплексные решения для горной промышленности».

По словам главного конструктора гидравлического экскаватора Андрея Козубского, УГЭ-300 готов конкурировать с импортными машинами.

- Уверен, что совместно с нашим заказчиком – компанией «Стройсервис», специалисты которой принимали активное участие на всех этапах реализации проекта, -- мы создали, действительно, интересную, привлекательную для рынка машину. Мы постарались максимально реализовать опции, которые либо отсутствуют в зарубежных аналогах, либо предлагаются за дополнительную плату, - отметил Андрей Козубский.

УГЭ-300 рабочей массой 300 тонн с ковшом объемом 16 кубических метров оснащен современными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения ее местонахождения, а также автоматизированными режимами работы рабочего оборудования. Предусмотрена и возможность связи с диспетчерским пультом по GSM-каналу, что позволит отслеживать характеристики работы машины в реальном времени. Для комфортной работы машиниста в кабине установлены микроволновая печь, холодильник, умывальник.

Фото: пресс-служба УЗТМ

Фото: пресс-служба УЗТМ

Главные преимущества гидравлических машин – автономность и мобильность. Потребность в экскаваторах такого класса на российском рынке высокая: за последние 10 лет горнодобывающими предприятиями России закуплено более 1000 импортных машин вместимостью от 4 до 40 кубических метров, и спрос на них продолжает расти. Так, в 2017 году общий объем поставок по сравнению с предыдущим годом увеличился на 224 единицы - до 351 машин, что связано как с ростом объемов добычи угля, золота, меди и строительных материалов, так и с реализацией горняками программ по обновлению машинного парка.

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отметил, что выпуск новой машины является знаковым событием и играет важную роль в повышении конкурентоспособности отечественного производства.

- Губернатором Свердловской области на ближайшую пятилетку в числе приоритетных задач обозначены импортозамещение и развитие кооперационных связей. Спрос на гидравлические экскаваторы растет, и запуск в производство машины УГЭ-300 позволит заводу составить достойную конкуренцию иностранным производителям, а также гарантирует ему стабильный портфель заказов, – подчеркнул Игорь Зеленкин.

- Мы активно участвуем в государственной программе по импортозамещению, пополняя парк горно-добывающего оборудования отечественными экскаваторами. Электрические экскаваторы УЗТМ уже давно и успешно работают на наших угольных разрезах и показывают высокие результаты, и даже мировые рекорды, по производительности. Мы рассчитываем, что и гидравлический экскаватор Уралмашзавода, который изготовлен в соответствии со всеми современными требованиями и нашими пожеланиями, станет достойным конкурентом зарубежных аналогов, - отметил главный механик технической дирекции ЗАО «Стройсервис» Вадим Ботвинников.

Отгрузка УГЭ-300 на угледобывающий разрез ЗАО «Стройсервис» запланирована на начало ноября, где после сборки начнется этап опытно-промышленной эксплуатации экскаватора.

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