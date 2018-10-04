Первыми вакцинируют кассиров: на Свердловской магистрали прививают от гриппа

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-04T12:38:00+03:00

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На Свердловской железной дороге проходит прививочная кампания против гриппа. В первую очередь профилактические прививки делают сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это билетные кассиры, работники вокзалов и поездных бригад. Также в приоритете те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты. Всего планируется вакцинировать более 45 тысяч человек.

Профилактическим мероприятиям по защите здоровья сотрудников в холдинге уделяется повышенное внимание, так как их состояние оказывает влияние на безопасность движения поездов и качество обслуживания пассажиров. В эпидемический сезон 2017-2018 годов зарегистрированный уровень заболеваемости гриппом среди работников ОАО «РЖД», сделавших прививку, оказался в 4,5 раза ниже по сравнению с теми, кто не был привит.

- Эти цифры свидетельствуют об эффективности профилактики и значимости вакцинации. В 2017 году на СвЖД прививки сделали более 40% сотрудников, и как результат – число случаев гриппа минимально. В этом году планируется вакцинировать не менее 45% работников, - рассказали в пресс-службе компании.

Вакцинация проводится бесплатно. Прививки будут ставить до ноября – это оптимальное время, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу гриппа.