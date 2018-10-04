2018-10-04T12:07:15+03:00
Экономика

ВТБ доведет число своих банкоматов в московском метро до 365

Клиенты смогут пополнять счет прямо в подземке
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ выиграл аукцион ГУП «Московский метрополитен» на право размещения в вестибюлях станций метрополитена 38 дополнительных банкоматов с функцией прямого пополнения карты «Тройка». Таким образом, количество АТМ ВТБ в метро достигнет 365 устройств. Банк планирует приступить к установке новых банкоматов в ноябре 2018 года.

По итогам девяти месяцев этого года в банкоматах ВТБ, расположенных в столичном метрополитене, клиенты совершили около 51 миллиона операций на сумму более 28 миллиардов рублей. Количество ежемесячных транзакций выросло с начала этого года более чем на 60%.

В банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», при этом средства будут зачислены на баланс карты. С начала года пользователи зачислили на карту «Тройка» более 6,5 миллиона рублей.

- Установка дополнительных банкоматов с функцией записи карт «Тройка» – это очередной совместный проект банка с транспортным комплексом Москвы, направленный на развитие услуг в данной сфере. Удобный интерфейс банкомата позволяет клиентам совершать банковские операции в минимальное количество кликов, в том числе осуществлять запись пополнений карт «Тройка», делая сервис простым и доступным в использовании, - рассказал руководитель департамента розничной сети – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.

Сегодня с помощью банкоматов ВТБ можно оплачивать более 200 различных услуг. Клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и многое другое.

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