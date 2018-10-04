Первое постановление: мэр Екатеринбурга призвал горожан обсудить планировку улиц на ВИЗе

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-04T10:35:10+03:00

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Новый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал первое постановление в качестве руководителя уральской столицы. Градоначальник назначил проведение общественного обсуждения проекта планировки и межевания территории в квартале улиц Татищева – Викулова – Металлургов - Юрия Исламова.

Обсуждения пройдут с 4 октября по 8 ноября. Ответственными за их подготовку и проведения мэр назначил специалистов Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

В обсуждении проектов планировки примут участие жители квартала на ВИЗе, собственники земельных участков, а также правообладатели помещений. Информация о старте обсуждений будет представлена на официальном сайте мэрии сегодня.

Часть Верх-Исетского района перестроят. Фото: Яндес.Карты

С 11 по 25 октября в холле на втором этаже администрации Екатеринбурга представят экспозицию проектов планировки квартала. Ознакомиться с ними жители Верх-Исетского района с 9 до 18 часов в будни и с 9 до 17 часов в выходные. В этот же период горожане смогут оставить свои предложения и замечания в мэрии. Их чиновники рассмотрят до 1 ноября.

Потом, по постановлению Александра Высокинского, до 8 ноября сотрудники департамента подготовят заключение о результате общественных обсуждений. Их опубликуют на сайте мэрии 8 ноября.