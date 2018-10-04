2018-10-04T10:35:10+03:00
Общество

Шоу "Уральские пельмени" удостоились статуэтки "ТЭФИ"

Их программа была признала лучшим юмористической передачей в России
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Уральские пельмени"Фото: "Уральские пельмени"
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«Уральские пельмени» стали обладателями российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ". Шоу артистов из Екатеринбурга признали лучшей юмористической программой в стране. Об этом объявили накануне на торжественной церемонии вручения статуэток в Московском театре мюзикла.

Фото: "Уральские пельмени"

Фото: "Уральские пельмени"

- Поздравляем всех артистов и авторов с получением телевизионной премии ТЭФИ-2018. Огромное и искреннее спасибо нашим самым замечательным на свете зрителям! Без вашей любви и поддержки не было бы и нас! - написали артисты в Facebook. - Перечислить всех, кто делает шоу «Уральские пельмени», нереально, ведь это почти 200 человек в двух городах - Москве и Екатеринбурге. Но мы хотим передать общую и персональную благодарность каждому из них!

Удостоился почетной награды и еще один уралец - режиссер Егор Баранов, снявший фильм "Гоголь. Начало". Картина стала победителем в номинации "Событие сезона".

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