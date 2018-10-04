2018-10-04T08:52:28+03:00
Общество

Люди вызвали МЧС: екатеринбуржцев напугал дым из печи в кафе "Пассажа"

После звонков горожан к ТРЦ приехали шесть пожарных машин
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня утром жители Екатеринбурга заметили над крышей ТРЦ "Пассаж" дым. Бдительные горожане немедленно позвонили в МЧС. Спустя несколько минут к торговому центу подъехали сразу шесть пожарных машин.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Действительно, к ТРЦ выезжали несколько пожарных расчетов. Бригады проверили предполагаемое место ЧП, но ничего опасного обнаружено не было. Все спокойно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Тревога и вправду оказалась ложной. Люди по незнанию испугались обычной работы поваров кафе "Мамина мама". По утрам сотрудники общепита растапливают доменную печь, поэтому дым над "Пассажем" возникает каждый день. Видимо, сегодня его заметили те, кто был не в курсе этого.

Дым на "Пассажем" напугал екатеринбуржцев.Видео: Олег Сергачёв

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