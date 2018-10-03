Завтра вернется домой: в башкирской деревне нашли пропавшего туриста из Екатеринбурга
37-летний турист Александр Виннюков из Екатеринбурга, пропавший 29 сентября в лесах Башкирии, сам вышел в населенный пункт и обратился за помощью.
Мужчина совершал восхождение в горах Белорецкого района в составе группы из 17 человек. В какой-то момент он отстал от товарищей. Его пропажу обнаружили только после восхождения. Александр четверо суток бродил по лесам и только потом вышел к населенному пункту.
- Потерявшийся турист найден. Он сам вышел к населенному пункту Махмутово Николаевского сельсовета Белорецкого района. Состояние мужчины удовлетворительное, завтра они возвращаются домой, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе МЧС по Республике Башкирия.
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Отметим, что екатеринбуржца искали не только спасатели МЧС, но и волонтеры.