В Лесном компания молодых людей из-за сигарет до смерти запинала 34-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-03T16:11:47+03:00

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На Урале продолжается волна зверских убийств, которые устраивают школьники и только что ставшие совершеннолетними молодые люди.

На этот раз жертвой стал 34-летний житель Серова. Трагедия произошла в здании бывшего общежития. Как рассказали очевидцы, у мужчины произошла ссора с двумя молодыми людьми. Предметом спора стала пресловутая пачка сигарет.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Приятели остервенело били мужчину и не остановились даже тогда, когда он потерял сознание. Соседи вызвали скорую, но спасти мужчину медики не смогли - он умер в больнице. У мужчины остаились супруга и маленький сын.

- Следователи установили двоих участников преступления - подростков среди них нет: каждому примерно 19-21 год, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Задержанным может грозить до 15 лет колонии.