В Екатеринбурге оборвавшиеся электропровода устроили транспортный коллапс

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-03T15:10:11+03:00

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В уральской столице сегодня вечерние пробки начались раньше обычного. На перекрестке Блюхера и Уральской оборвались электропровода, частично рухнув прямо на проезжую часть.

Фото: соцсети

Очевидцы сообщают, что в районе аварии сильные заторы, а трамваи и вовсе встали. Между тем на место уже приехала ремонтная бригада. Правда, каковы масштабы повреждений и сколько времени потребуется на устранение, пока неясно.