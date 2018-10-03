2018-10-03T15:10:11+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге оборвавшиеся электропровода устроили транспортный коллапс

Часть легла прямо на проезжую часть
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В уральской столице сегодня вечерние пробки начались раньше обычного. На перекрестке Блюхера и Уральской оборвались электропровода, частично рухнув прямо на проезжую часть.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Очевидцы сообщают, что в районе аварии сильные заторы, а трамваи и вовсе встали. Между тем на место уже приехала ремонтная бригада. Правда, каковы масштабы повреждений и сколько времени потребуется на устранение, пока неясно.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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