ВТБ сопровождает строительные проекты ГК ПИК в рамках 214-ФЗ

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-03T14:47:36+03:00

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ВТБ открыл 380 счетов застройщиков для ГК ПИК в рамках федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Согласно законодательству, под каждое разрешение на строительство девелоперу открыт специальный счет застройщика. Все расчетные операции по счетам контролируются со стороны ВТБ в соответствии с требованиями законодательства.

В целях оптимизации передачи информации ВТБ совместно с ГК ПИК разработал интегрированное IT-решение, позволяющее компании передавать в банк необходимые подтверждающие документы в автоматическом режиме.

- Значительный опыт банковского сопровождения клиентов и имеющаяся для этого в ВТБ инфраструктура вместе с опытом и экспертизой ГК ПИК позволили нам оперативно отреагировать на изменения в строительном законодательстве, предоставив девелоперам все необходимые инструменты в рамках закона 214-ФЗ. Разработанное совместно с ГК ПИК решение учитывает не только все требования законодательства, но и требования компании к процессу передачи требуемой сопроводительной информации в банк, - отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал.

Сотрудничество банка с ГК ПИК ведется с 2007 года. ВТБ предоставляет компаниям группы широкий спектр банковских продуктов и услуг, включая транзакционные решения и индивидуальное сопровождение по ним. В настоящее время ВТБ является основным расчетным банком ГК ПИК.