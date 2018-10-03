Екатеринбург станет площадкой для диалога предприятий Свердловской области и Казахстана

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-03T13:53:13+03:00

Россия и Казахстан давно сотрудничают на высшем уровне

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В Екатеринбурге 16 октября состоится «Российско-Казахстанский деловой форум», организованный Внешнеторговой палатой Казахстана и Уральской торгово-промышленной палатой.

Целью мероприятия заявлено установление и развитие кооперации между предприятиями Урала и Республики Казахстан.

Форум посетят гости из Казахстана из различных отраслей промышленности. В Екатеринбург приедут производители бурового оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и автомобилей марки JAC, а также производители макаронных и кондитерских изделий.

- В программе мероприятия – деловой форум и переговоры между его участниками в формате В2В, - рассказывают организаторы встречи.

Форум состоится в Екатеринбурге 16 октября с 10:30 до 13:30 в отеле «ТENET» по адресу: улица Хохрякова, 1а.

Узнать подробную информацию можно по телефону: +7 (343) 214-87-47 и электронному адресу uvi@uralcci.com.

Для участия в мероприятии просим заполнить регистрационную форму.