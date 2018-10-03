Менингит и кишечная инфекция: в Екатеринбурге для дезинфекции закрывают школу № 18

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-03T14:19:37+03:00

Санврачи уверяют, что вспышки заболеваемости среди учеников нет. Все случаи единичные и эпидемией не грозят

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В Екатеринбурге зарегистрирован еще один случай серозного менингита среди детей. На этот раз на больничный отправился ученик школы № 18. Еще у нескольких учащихся обнаружили признаки кишечной инфекции. В связи с этим школу закрылина карантинную обработку.

В середине сентября сразу в четырех образовательных учреждениях города дети заболели менингитом. Сначала в больницу попали четыре ученика гимназии № 5, после чего учебное заведение временно закрыли.

Следом на карантин ушел класс в 52-й школе. Один ребенок отправлен на больничный в школе № 167. В 171-й школе менингит заподозрили у двоих учеников.

- Ситуация абсолютно управляемая, - комментировала замначальника Управления здравоохранения Администрации Татьяна Савинова. - Ничего сверхъестественного нет. Энтеровирусная инфекция всегда приходит летом и уходит в октябре. Серозный менингит - одна из форм этой инфекции. Заболевание легкое.

Дезинфекцию в 18-й школе начали сегодня в 15:00. Завтра учебное учреждение продолжит работу в обычном режиме.