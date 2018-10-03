ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат отметил 55-летний юбилей

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-03T13:31:49+03:00

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ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат отметил 55-летие. К юбилею на предприятии прошла череда торжественных мероприятий.

На борту Главного карьера открылась музейная площадка. В экспозиции представлено горное оборудование и образцы минералов из карьеров Гусевогорского месторождения. Среди экспонатов – колесо БелАЗа, железнодорожная колесная пара, ковш экскаватора ЭКГ10 И. Музей расположился на том месте, где были первая горная диспетчерская и первая смотровая площадка комбината.

на открытии музейной площадки на борту Главного карьера. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

ЕВРАЗ КГОК отметил заслуги ветеранов и достижения лучших работников. Почетные грамоты и благодарственные письма получили более 100 человек, из них десяти присвоено звание «Лучший мастер», трое стали обладателями золотых и серебряных знаков ЕВРАЗа.

- У предприятия богатый путь развития, многие технологии здесь осваивались впервые, - расссказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, - Сегодня мы гордимся и приумножаем базу, заложенную ветеранами. Мы вышли на уровень добычи руды в 59 млн тонн. Сегодня сформирована стратегия развития ЕВРАЗ КГОКа, котораяпредусматривает внедрение только современных технологий и высокопроизводительной техники. Впереди у нас развитие Собственно-Качканарского месторождения, покупка более мощной техники – БелАЗов грузоподъемностью 220 тонн, и экскаваторов с объемом ковша 20 кубических метров. Это лучший подарок комбинату на 55-летие.

На открытии площадки горной техники. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- За 55 лет комбинат прошел много важных этапов развития, – отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. – В кратчайший срок были построены город, производство, освоена технология и начат выпуск качественного железорудного сырья из руды с низким содержанием железа. Это бесценная заслуга ветеранов, сделавших комбинат мощным и во многих вопросах передовым. Спасибо за труд и профессионализм сегодняшним сотрудникам.

Алексей Кушнарев вручает золотой знак ЕВРАЗа главному металлургуВладимиру Леушину. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В 1966 году на Качканарском ГОКе началось производство агломерата, с 1970 года комбинат выпускает окатыши. В 2015 году ЕВРАЗ КГОК первым среди российских горно-обогатительных предприятий перешагнул отметку в 2 млрд тонн добытой железной руды, сейчас эта отметка составляет 2,2 млрд тонн. За 55 лет на комбинате изготовлено 405 миллионов тонн концентрата, 152 миллиона тонн агломерата и 207 миллионов тонн окатышей.

Добыча руды в карьере ЕВРАЗ КГОКа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Ежегодно в четырех карьерах ЕВРАЗ КГОКа добывают более 59 млн тонн железной руды. Комбинат производит более 6 млн тонн окатышей и более 3,5 млн тонн агломерата в год. Это высококачественное доменное сырье с содержанием железа свыше 60%.