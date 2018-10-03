2018-10-03T12:34:30+03:00
Экономика

Нажми на кнопку – получишь результат: как бизнес использует «облако» для продаж

Облачные технологии в действии
Лев Истомин
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Фото: DataLineФото: DataLine
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Сегодня бизнес практически невозможен без грамотного it-сопровождения. Часть этого процесса связана с использованием облачных ресурсов, которые предприниматели предпочитают не покупать, а арендовать. При этом арендовать на определенные сроки у надежного поставщика.

Ты помнишь, как все начиналось?

А начиналось все очень медленно и дорого для предпринимателя. Бизнес покупал серверы для хранения и использования данных, «упаковывая» их прямо под стол или в подсобку. Стоили они очень недешево – около 10 тысяч долларов, плюс установка и обслуживание. А вот использовались эти «виртуальные машины» всего на 5-10% от своего ресурса. Но на тот момент альтернативы не было.

Потом появились центры обработки данных, там есть охрана, бесперебойный интернет и хорошее охлаждение. Но это дорого: предприниматель платит за все время использования оборудования, а по факту пользуется им намного меньше имеющегося ресурса.

- Владелец бизнеса в какой-то момент посчитал, что удобнее и выгоднее не привязываться к одному центру обработки данных, с которым нужно вести документооборот, тратить время на переговоры, обсуждение условий, а получить готовый продукт в аренду, оплачивая только время пользования им по факту, - рассказывает директор по инновационному развитию DataLine Михаил Соловьев.

Фото: DataLine

Фото: DataLine

Простой алгоритм

Современные технологии облачных вычислений делает процесс использования виртуальных серверов намного проще: собственник бизнеса заходит на сайт DataLine, выбирает нужное количество серверов и процессоров для работы, оплачивает аренду (час, день, месяц, год) и платит за фактически оказанную услугу.

Например, если у Вас объем продаж через интернет приходится на выходные, то зачем держать сервера в будни – их объем можно сократить по-максимуму, и, наоборот, в пиковые дни и часы можно арендовать нужный объем, заплатив только за него.

- Мы предоставляем весь необходимый сервис, чтобы владелец бизнеса не нанимал дорогих специалистов. Наши работники помогут реализовать индивидуальное решение и обеспечат бесперебойную работу it-составляющей бизнеса клиента. Также у компании есть актуальные базы данных для работы и облачные услуги, например, документооборот через облачные ключи, - говорит директор по инновационному развитию DataLine Михаил Соловьев.

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