2018-10-03T12:34:30+03:00
Общество

Ради скоростного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет снесен деревенский храм XIX века

Взамен него для прихожан собираются построить сначала временный храм, а затем каменный
Данил СВЕЧКОВ
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В советские годы здание храма использовалось, как клуб и библиотека. Фото: google.comВ советские годы здание храма использовалось, как клуб и библиотека. Фото: google.com
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Линия скоростного трамвая, который в будущем свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму потребует сноса не только жилых домов, но и одного храма, что находится по адресу пр. Космонавтов, 184. Так, на пути у ветки оказалось здание прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи.

– Это небольшой деревенский храм, построенный еще в XIX веке, – рассказал Алексей Долгоруков, настоятель. – Здание достаточно ветхое. В советское время оно горело. В ту же эпоху здесь работали клуб, библиотека и располагался сельсовет. Сейчас прихожане сюда в основном приезжают из окрестных деревень. На церковные праздники очень много верующих прибывает. Вокруг этого храма сформировалась община, которой очень важно, чтобы было, куда собираться для молитвы.

Больше всего прихожан приезжает в храм на праздники. Фото: сообщество "Храм в честь Рождества Иоанна Крестителя", vk.com

Больше всего прихожан приезжает в храм на праздники. Фото: сообщество "Храм в честь Рождества Иоанна Крестителя", vk.com

В Екатеринбургской епархии отметили, что приход обеспокоен будущим своего храма. При этом они отметили, что речь идет не о сносе здания, а о его переносе. Заниматься этим будет УГМК, которая занята в реализации трамвайной линии.

– Действительно строение находится на месте прокладки трамвайной линии, – рассказали в пресс-службе УГМК. – Уважая чувства верующих, УГМК готово возвести рядом временный храм. Его эскизный проект уже согласован. А в дальнейшем проектом жилого комплекса «Изумрудный бор» предусмотрено строительство каменного храма рядом с этим местом.

Между тем администрация Екатеринбурга подала заявление в региональный Арбитражный суд. Ответчиком выступает Екатеринбургская епархия. По информации наших источников, таким образом мэрия собирается изъять участок земли под храмом, чтобы проложить по нему трамвайные пути. В епархии необходимость мэрии решать вопрос через суд объяснили «технической» процедурой. В пресс-службе мэрии же попросили отправить запрос на комментарий через электронную приемную. Заседание Арбитражного суда должно будет состояться 29 октября.

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