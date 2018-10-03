Болото в подвале: стаи комаров атакуют жителей многоэтажки в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-03T12:34:30+03:00

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Полчища комаров, жуткая вонь и канализационное болото в подвале пятиэтажки. С такими проблемами столкнулись жители дома №103 по улице Бисертской в Екатеринбурге. Жалобы в управляющую компанию «Чкаловская» никакого результата не принесли. Коммунальщики заверяют, что подвал затопили грунтовые воды, однако жители дома уверяют, что запас идет от канализации.

-Все лето у нас были комары, целые тучи. Посмотрите, из них можно баррикады строить. В подвале личинки шевелятся, плавают фекалии. В управляющей компании нас заверили, мол, ничего страшного, это просто грунтовые воды, хотя невооруженным взглядом видно: вода из канализации. Уже весь дом провонял этими «грунтовыми водами», - пожаловалась жительница дома Индира Шамурзаева.

Дверь в подвал не закрывается плотно. Фото: "Гражданский патруль"

Недовольные собственники обратились к общественникам – организации «Гражданский патруль». Люди рассказали, что дверь в подвал дома заменили два года назад, но она не плотно прилегает к коробу, поэтому вскоре там поселились комары, которые активно плодятся в вонючей жиже.

«Гражданский патруль» обратился с жалобой в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и прокуратуру с просьбой провести проверку по нарушению санитарных норм и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

-Судя по видеозаписи подвал дома находится в печальном состоянии. По моему опыту проблема очень легко решается через замену прогнивших труб, - рассказал руководитель отделения «Гражданского патруля» в Екатеринбурге Роман Тихонов.

Фото: "Гражданский патруль"

Комментарий от управляющей компании оперативно получить не удалось: коммерческий директор УК «Чкаловская» не ответил на звонок корреспондента.

Фото: "Гражданский патруль"