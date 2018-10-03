2018-10-03T10:51:42+03:00
Общество

Будет выдавать еще больше виз: в Екатеринбурге возобновило работу консульство США

Работа дипломатического представительства была приостановлена в прошлом году
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В представительстве восстановили прежний количественный штат сотрудниковВ представительстве восстановили прежний количественный штат сотрудниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Урала снова смогут без проблем оформлять визы для отдыха, лечения, учебы или командировок в Соединенные Штаты Америки. В Екатеринбурге возобновило работу консульство США. В представительстве восстановили прежний количественный штат сотрудников и теперь обещают выдавать еще больше виз, чем до приостановления работы в 2017-м году.

- Когда в апреле этого года было закрыто консульство в Санкт-Петербурге, некоторое количество американских сотрудников вынуждены были выехать из страны, в том числе и глава консульского отдела в Екатеринбурге. Поэтому с апреля и почти до конца августа в Екатеринбурге не предоставлялись визовые услуги. Я рад сообщить, что сейчас мы вернулись к нормальному состоянию, - цитирует ТАСС слова министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера.

Выдачу неиммиграционных виз в Екатеринбурге прервали летом прошлого года. Тогда Вашингтон выпроводил из страны 35 российских дипломатов. В ответ Москва потребовала сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. После этого посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу документов.

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