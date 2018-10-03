2018-10-03T10:18:25+03:00
Недвижимость

Боимся эпидемий: в Екатеринбурге из-за мусорных завалов проверяют мэрию

Ситуация с вывозом мусора резко ухудшилась
Лев Истомин
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Екатеринбургу грозит мусорный коллапсЕкатеринбургу грозит мусорный коллапсФото: Алексей БУЛАТОВ
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Проблемы с вывозом мусора в Екатеринбурге обернулись для мэрии города внеплановыми проверками, которые организовал областной Роспотребнадзор совместно с прокуратурой.

Горы мусора в уральской столице грозят жителям мегаполиса опасными болезнями.

- С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением усилен могниторинг за уровнем инфекционной заболеваемости населения города, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ситуацию усугубило заявление представителей ЕМУП «Спецавтобазы» о том, что из-за реформы процесса вывоза мусора у предприятия закончились деньги на вывоз и утилизацию ТБО. Сейчас частный сектор Екатеринбурга практически не убирается, эту проблему, по сути, переложили на плечи жителей частных домов.

Мусор не везде вывозят вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мусор не везде вывозят вовремяФото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация вряд ли изменится до 1 ноября, когда будет запущена «мусорная реформа». Ранее ее старт был определен на 1 июля, но из-за неподготовленности чиновников областное руководство сдвинуло сроки. В это время у города просто закончились деньги на вывоз мусора.

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