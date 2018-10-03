В управление полиции Екатеринбурга с обыском нагрянули ФСБ и СКР

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-03T09:44:00+03:00

Обыск идет в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка началась с раннего утра в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения

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Рабочая смена для сотрудников полицейского управления Екатеринбурга сегодня началась с обысков. В 8:30 в здание городского УМВД нагрянули коллеги из ФСБ и СКР.

Подробности оперативных проверок не разглашаются, но по словам пресс-секретаря регионального главка Валерия Горелых, обыск идет в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения.

- Это не начальник УМВД и не его заместитель, - подчеркнул полковник Горелых. - Сотрудники полиции оказывают коллегам максимальное содействие в их работе, чтобы разбирательство прошло быстро, а главное - объективно. Визит ФСБ и СК связан с расследованием ранее возбужденного бесфигурантного уголовного дела.

В ведомстве подчеркнули, что на работе полицейских проверки никак не отразились.