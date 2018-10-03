2018-10-03T09:13:34+03:00
Здоровье

«Комсомолка» запустила самый позитивный фотоконкурс

«С улыбкой по жизни» стартовал 2 октября и завершится 16 октября
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Делитесь своими улыбками с читателями "Комсомолки" и побеждайте в конкурсе. Фото: Ирина ЗайцеваДелитесь своими улыбками с читателями "Комсомолки" и побеждайте в конкурсе. Фото: Ирина Зайцева
Изменить размер текста:

Улыбка – это волшебство. Да и вообще, улыбка – это самый простой способ быть счастливым и притягивать к себе хорошие обстоятельства. А вы знали, что улыбчивые люди еще и самые здоровые? Когда человек улыбается, в организме вырабатывается гормон счастья – эндорфин. Он-то и помогает улучшить здоровье.

«Комсомольская правда» и клиника стоматологии Nobel желает вам никогда не болеть и предлагает поучаствовать в фотоконкурсе «С улыбкой по жизни».

Присылайте нам на почту konkurs.ekb@phkp.ru со 2 по 16 октября (15.00) фотографии, на которых вы улыбаетесь, и собирайте лайки под своим фото на сайте ural.kp.ru. Так же вы можете самостоятельно загрузить фото на страничке конкурса.

16 октября мы назовем победителя, который получит сертификат на 2000 рублей на любые услуги в клиники стоматологии Nobel.

Обратите внимание, что фотографию необходимо подписать: Ф.И.О, населенный пункт, номер телефона, а в теме письма указать: «Фотоконкурс С улыбкой по жизни».

Главный приз предоставляет генеральный спонсор конкурса – клиника стоматологии Nobel

Генеральный спонсор конкурса – клиника стоматологии Nobel - уже несколько лет помогает жителям и гостям города обрести красивую улыбку. За эти годы нам удалось добиться хороших результатов и заработать прекрасную репутацию. Мы с гордостью можем заявить о том, что, пожалуй, клиника NOBEL - самая улыбчивая стоматология в городе!

только современное медицинское оборудование европейских производителей

главный врач клиники – детский стоматолог

имплантация и протезирование

лечение терапевтическое

рентген-диагностика на радиовизиографе, ортопантомографе и компьютерном томографе (3D исследование)

снятие зубных отложений при помощи ультразвука и Air-Flow

используем передовые материалы и инструменты

практикуем три имплантационные системы

квалификация сотрудников - наша особая гордость

Екатеринбург, ул. Чкалова, дом 239, телефон +7 (343) 310-22-88

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней
Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Новости 24
На Урале снесли двухэтажное кафе, которое по документам значилось летней верандой
В управление полиции Екатеринбурга с обыском нагрянули ФСБ и СКР
Видеозаявка Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025" победила на кинофестивале в Каннах
ВТБ запустил сервис погашения кредитов со счетов сторонних банков
В Екатеринбурге отправили за решетку должницу-алиментщицу, бросившую двоих сыновей
Определился соперник Ивана Штыркова на следующий поединок в Екатеринбурге
Кровь не могли остановить 6 часов: в Екатеринбурге на улице маньяки с ножом атаковали девушку
В Свердловской области закупят 15 камер и беспилотник для раннего выявления лесных пожаров
Вратарь и нападающий «Автомобилиста» признаны лучшими игроками чемпионата КХЛ в сентябре
Банк «УРАЛСИБ» провел эксклюзивный квест для южноуральских студентов
Ни денег, ни путевок: на Урале представитель турфирмы получила реальный срок
Больше Верхней Туры: в Нижнем Тагиле построят студенческий городок
«В темноте их не видно»: на Урале за сутки под колесами автомобилей пострадали пять пешеходов
В Екатеринбурге владелец старинного «Здания Госстраха» оштрафован за облетевшую штукатурку
В Асбесте осудили мужчину, который употреблял наркотики во время обеденного перерыва
Житель Полевского украл велосипед, чтобы не идти пешком за добавкой алкоголя
Мэрия Екатеринбурга потратит 4 миллиона рублей на установку пешеходных ограждений
С учета снято 18 тысяч мигрантов: свердловские полицейские объявили охоту на «резиновые квартиры»
Движения трамваев и автобусов Екатеринбурга можно будет отслеживать по Google Maps
Екатеринбуржец отсудил у завода 180 тысяч рублей, поскользнувшись на парковке предприятия
На Среднем Урале отопление получили 96 % домов и 99 % социальных объектов
Банк «УРАЛСИБ» вошел в топ-15 самых рентабельных банков