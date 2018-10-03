«Комсомолка» запустила самый позитивный фотоконкурс

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-03T09:13:34+03:00

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Улыбка – это волшебство. Да и вообще, улыбка – это самый простой способ быть счастливым и притягивать к себе хорошие обстоятельства. А вы знали, что улыбчивые люди еще и самые здоровые? Когда человек улыбается, в организме вырабатывается гормон счастья – эндорфин. Он-то и помогает улучшить здоровье.

«Комсомольская правда» и клиника стоматологии Nobel желает вам никогда не болеть и предлагает поучаствовать в фотоконкурсе «С улыбкой по жизни».

Присылайте нам на почту konkurs.ekb@phkp.ru со 2 по 16 октября (15.00) фотографии, на которых вы улыбаетесь, и собирайте лайки под своим фото на сайте ural.kp.ru. Так же вы можете самостоятельно загрузить фото на страничке конкурса.

16 октября мы назовем победителя, который получит сертификат на 2000 рублей на любые услуги в клиники стоматологии Nobel.

Обратите внимание, что фотографию необходимо подписать: Ф.И.О, населенный пункт, номер телефона, а в теме письма указать: «Фотоконкурс С улыбкой по жизни».

Главный приз предоставляет генеральный спонсор конкурса – клиника стоматологии Nobel

Генеральный спонсор конкурса – клиника стоматологии Nobel - уже несколько лет помогает жителям и гостям города обрести красивую улыбку. За эти годы нам удалось добиться хороших результатов и заработать прекрасную репутацию. Мы с гордостью можем заявить о том, что, пожалуй, клиника NOBEL - самая улыбчивая стоматология в городе!

только современное медицинское оборудование европейских производителей

главный врач клиники – детский стоматолог

имплантация и протезирование

лечение терапевтическое

рентген-диагностика на радиовизиографе, ортопантомографе и компьютерном томографе (3D исследование)

снятие зубных отложений при помощи ультразвука и Air-Flow

используем передовые материалы и инструменты

практикуем три имплантационные системы

квалификация сотрудников - наша особая гордость

Екатеринбург, ул. Чкалова, дом 239, телефон +7 (343) 310-22-88