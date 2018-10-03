2018-10-03T08:06:59+03:00
Происшествия

В горах Башкирии ищут отбившегося от группы туриста из Екатеринбурга

Мужчина пропал четыре дня назад. Он не вернулся в лагерь после восхождения на вершину Иремель
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Исчезновение мужчины заметили только в лагереИсчезновение мужчины заметили только в лагереФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкортостане уже четвертый день ищут туриста из Екатеринбурга. В поход на Южный Урал 37-летний Александр Виннюков отправился в конце сентября. 29 числа мужчина в составе группы совершал восхождение на Иремель - это вторая по величине вершина Южного Урала, расположенная в Белорецком районе.

Все прошло, казалось бы удачно, однако в лагере путешественники не досчитались Александра. На его поиски сейчас брошены силы МЧС Башкирии, ищут екатеринбуржца и волонтеры Челябинска.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

- Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: куртка и штаны болотного цвета, черная вязаная шапка, ботинки. С собой: рюкзак болотного цвета, - говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Виннюкова, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Лине Тиранос, 89226960356.

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