В горах Башкирии ищут отбившегося от группы туриста из Екатеринбурга
В Башкортостане уже четвертый день ищут туриста из Екатеринбурга. В поход на Южный Урал 37-летний Александр Виннюков отправился в конце сентября. 29 числа мужчина в составе группы совершал восхождение на Иремель - это вторая по величине вершина Южного Урала, расположенная в Белорецком районе.
Все прошло, казалось бы удачно, однако в лагере путешественники не досчитались Александра. На его поиски сейчас брошены силы МЧС Башкирии, ищут екатеринбуржца и волонтеры Челябинска.
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
- Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: куртка и штаны болотного цвета, черная вязаная шапка, ботинки. С собой: рюкзак болотного цвета, - говорится в ориентировке.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Виннюкова, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Лине Тиранос, 89226960356.
Еще больше материалов по теме: «ЧП с российскими туристами в горах»