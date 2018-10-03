В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без тепла остались дома и детские сады Эльмаша
Не успели жители Екатеринбурга порадоваться наконец-то потеплевшими батареями, как опять вынуждены кутаться в пледы. Около полуночи на перекрестке Старых Большевиков- Фрезеровщиков прорвало горячий трубопровод. В результате кипяток, предназначавшийся для радиаторов, затопил улицы.
Пешеходы в ужасе отпрыгивали от тротуаров, а водители на "аварийке" крались по горячим рекам - из-за клубов пара видимость была почти нулевая.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
В течение получаса на место прорыва прибыли аварийные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании. Специалисты перекрыли поврежденный участок, откачали воду и приступили к оценке места повреждения. Чтобы не лишать местных жителей благ цивилизации сейчас рабочие переводят подачу тепла и горячей воды на затухающую схему.
- В зону ограничения попадают 4 жилых дома и 2 детских сада. На время проведения ремонтных работ отопление будет подаваться по затухающей схеме, горячее водоснабжение - с обратного трубопровода, - рассказали в пресс-служба АО «ЕТК». - Учитывая, что температура наружного воздуха +10 градусов, температура в помещениях зданий не опустится ниже нормативной.