2018-10-02T17:17:18+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом "Газель" протаранила фуру

Пострадал один мужчина
Данил СВЕЧКОВ
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Авария обошлась без погибших. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаАвария обошлась без погибших. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В пятом часу вечера на дороге между Екатеринбургом и Первоуральском произошла авария. "Газель" врезалась в грузовик, который стоял на обочине.

- Водитель "Газели" не правильно выбрал скорость, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий Фритлайтер, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Удар был такой силый, что кабину "Газели" сильно измяло. При этом в аварии никто не погиб, но пострадал пассажир "Газели", 25-летний мужчина.

- С черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его доставили в больницу, - добавили в ведомстве. - По факту ДТП ведется проверка.

Добавим, что водителю Газели 24 года и у него пятилетний водительский стаж. Водителю грузовика 45 лет. Его стаж - 19 лет. Оба они не пострадали.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

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