2018-10-02T15:22:17+03:00
Экономика

ВТБ предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках

Счет открывается в короткий срок
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ приступил к открытию спецсчетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для проведения закупок на электронных площадках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Открытие, обслуживание счетов, а также блокировка и разблокировка денежных средств для участия в торгах осуществляются бесплатно.

Спецсчет открывается в короткий срок как действующим, так и новым партнерам в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и через официальный сайт банка. Кроме того, ВТБ специально разработал и реализовал возможность упрощенной процедуры открытия данного счета через личный кабинет клиента на сайте АО «Единая электронная торговая площадка». Она позволяет дистанционно направить в банк заявление на открытие спецсчета. Счет можно использовать многократно: в любом количестве закупок на любой электронной торговой площадке, утвержденной Правительством РФ.

- ВТБ обладает большим опытом комплексного обслуживания корпоративных клиентов-участников закупок, предлагая не только услуги расчетно-кассового обслуживания, но также банковские гарантии, финансирование, выгодное размещение средств, услуги банковского сопровождения и много другое. В рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ мы уже приступили к открытию специальных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как один из уполномоченных Правительством РФ банков: на сегодняшний день более четырех тысяч клиентов уже воспользовались нашим сервисом. Уверен, что услуга будет пользоваться спросом, - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Перечень отделений ВТБ, в которых можно открыть специальный счёт для участия в электронных торгах в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, указан на сайте ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кровь не могли остановить 6 часов: в Екатеринбурге на улице маньяки с ножом атаковал девушку
В Свердловской области закупят 15 камер и беспилотник для раннего выявления лесных пожаров
Втарать и нападающий "Автомобилиста" признаны лучшими игроками чемпионата КХЛ в сентябре
Банк УРАЛСИБ провел эксклюзивный квест для южноуральских студентов
Ни денег, ни путевок: на Урале представитель турфирмы получила реальный срок
Больше Верхней Туры: в Нижнем Тагиле построят студенческий городок
"В темноте их не видно": на Урале за сутки под колесами автомобилей пострадали пять пешеходов
В Екатеринбурге владелец старинного «Здания Госстраха» оштрафован за облетевшую штукатурку
В Асбесте осудили мужчину, который употреблял наркотики во время обеденного перерыва
Житель Полевского украл велосипед, чтобы не идти пешком за добавкой алкоголя
Мэрия Екатеринбурга потратит 4 миллиона рублей на установку пешеходных ограждений
С учета снято 18 тысяч мигрантов: свердловские полицейские объявили охоту на «резиновые квартиры»
Движения трамваев и автобусов Екатеринбурга можно будет отслеживать по Google Maps
Екатеринбуржец отсудил у завода 180 тысяч рублей, поскользнувшись на парковке предприятия
На Среднем Урале отопление получили 96 % домов и 99 % социальных объектов
Банк «УРАЛСИБ» вошел в топ-15 самых рентабельных банков