2018-10-02T12:29:13+03:00
Экономика

2,7 миллиона пассажиров отправлено с вокзалов и станций СвЖД в сентябре

Это на 3% больше, чем год назад
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Миллионы пассажиров воспользовались услугами СвЖД с начала годаМиллионы пассажиров воспользовались услугами СвЖД с начала годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре 2018 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, по оперативным данным, отправлено 2,7 миллиона пассажиров, что на 3,3% больше, чем в сентябре 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,1 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 600 тысяч человекчеловек. Пассажирооборот на СвЖД в сентябре 2018 года составил 750,3 миллиона пасс-км, что на 0,4% больше аналогичного периода 2017 года.

- За девять месяцев 2018 года с вокзалов и станций Свердловской магистрали отправлено 23,5 миллиона пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 17,4 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 6,1 миллиона человек. Пассажирооборот на СвЖД с начала 2018 года уменьшился на 0,1% к уровню прошлого года и составил 7,3 миллиарда пассажиро-километров, - рассказали в пресс-службе компании.

Многие россияне передвигаются по стране только железнодорожным транспортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие россияне передвигаются по стране только железнодорожным транспортомФото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2018 года на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, перевезено 100,9 миллиона пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 91,7 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 9,2 миллиона человек. Пассажирооборот в сентябре 2018 года составил 11,54 миллиарда пассажиро-километров, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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