2018-10-02T12:16:12+03:00
Экономика

Рабочий Корпорации ВСМПО-АВИСМА вошёл в пятёрку лучших сварщиков Свердловской области

На Урале подвели итоги регионального конкурса «Славим человека труда»
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Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМАФото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА
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27 сентября на базе Нижнетагильского металлургического комбината состоялся областной конкурс «Славим человека труда». В нем принял участие электрогазосварщик цеха по изготовлению средств механизации и нестандартного оборудования ВСМПО Вячеслав Черных. Он стал одним из 15 работников промышленных предприятий Свердловской области.

В первом туре – теоретического тестирования – Вячеслав Черных занял второе место. Однако в практике несколько уступил призёрам, и по итогам двух туров занял четвёртое место.

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

– Хоть я и специализируюсь на сварке нестандартного оборудования, никогда не варил такую толщину металла, которая оказалась в задании конкурса. Но если выпадет шанс вновь принять участие в турнире такого уровня, уже учту ошибки и буду тщательно готовиться, – поделился Вячеслав Черных.

На турнире салдинского электрогазосварщика поддерживали представители пресс-службы и лаборатории сварки ВСМПО. По мнению Олега Емельянова, руководителя лаборатории, Вячеслав показал достойный результат.

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

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