2018-10-02T10:32:10+03:00
Политика

Обновление команды: в мэрии Екатеринбурга начались увольнения

Новый мэр Александр Высокинский не продляет контракты подчиненным
Лев Истомин
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В городской администрации обновляют штат специалистовВ городской администрации обновляют штат специалистовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга с приходом нового мэра Александра Высокинского началась череда уволнений представителей старой команды, которая работала с 2010 года при сити-менеджере Александре Якобе.

По информации «Комсомолки», старые контракты у ряда чиновников заканчиваются 4 октября. Их решено не продлять. В итоге свои посты потеряют руководитель правового департамента Екатерина Грин, начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Губин, а руководитель комитета связи и IT Иван Авдейчик.

Также мэрию на этой неделе могут покинуть председатель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, главный специалист по финансам Елена Новокрещенова и начальник отдела кадров Сергей Сунцов.

Вопрос об увольнении заместитетей мэра и глав районов пока остается открытым.

Новому мэру нужна "свежая кровь" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новому мэру нужна "свежая кровь"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее политолог Сергей Мошкин рассказал «Комсомолки», что обновление команды мэрии неизбежно.

- Надо формировать свою администрацию, подбирать команду, которая обновляется с приходом каждого нового первого лица. Также нужно пересматривать корпус глав районов, - заявил Мошкин.

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