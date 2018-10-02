2018-10-02T10:02:11+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали прошел День здорового сердца

К его проведению подключили медиков и спортсменов
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День здорового сердца. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальДень здорового сердца. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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В рамках Всемирного дня сердца ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала мероприятия для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и привлечения внимания металлургов к здоровому образу жизни.

В здравпункте предприятия заводчане прошли диагностический скрининг: измерили артериальное давление и частоту сердечных сокращений. По результатам обследования каждый работник получил рекомендации по организации здорового образа жизни, информацию об оказании первой помощи при инфаркте и инсульте.

В спортивном зале завода прошло занятие по китайской гимнастике под руководством президента Федерации традиционного ушу Свердловской области Оксаны Тимофеевой. Участники оздоровительного мероприятия вместе с тренером выполнили комплексы упражнений, направленных на оздоровление сердечно-сосудистой системы - стимулирование кровотока, работы всех групп мышц и внутренних органов.

Тренажерный зал для сотрудников. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Тренажерный зал для сотрудников. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

- Оздоровительные проекты – важное направление социальной политики ВИЗ-Стали. Мы организуем бесплатные вакцинацию и санаторно-курортное лечение, частично компенсируем работникам стоимость спортивных занятий в фитнес-клубах. Большое внимание уделяем развитию корпоративного спорта. На заводе действуют тренажерные залы с современным оборудованием, открытые спортивные площадки. На мероприятия по профилактике и укреплению здоровья металлургов в этом году компания направит около 8 миллионов рублей, – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

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