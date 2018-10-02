Разработано на Урале: руководство Ингушетии высоко оценило светодиодную технику «Швабе» от Ростеха

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-02T09:01:33+03:00

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Светодиодная техника для транспортной инфраструктуры «Швабе» Госкорпорации Ростех представлена на юбилейной выставке «Деловая Ингушетия-2018». Разработки высоко оценило правительство республики.

Продукция «Швабе» создана в рамках сотрудничества Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) и завода по производству осветительного оборудования в Малгобеке. Предприятия начали совместную деятельность после встречи руководства Холдинга с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в начале 2017 года.

На «Деловой Ингушетии-2018» специалисты завода показали оборудование УОМЗ для освещения дорог и перекрестков, контроля пешеходных и транспортных потоков, в том числе светофоры серий ДС7 и ДС8, светодиодные светильники ДКУ и дорожный знак ЗНДС.

С официальным визитом экспозицию «Швабе» посетили председатель Правительства Республики Ингушетия Руслан Гагиев, директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов, представители Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, Министерства строительства и архитектуры и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания. Гости проявили интерес к системам дорожного освещения. В частности, в ходе визита шла речь о возможном использовании этой светотехники на участке вдоль автотрассы Ростов-на-Дону – Баку, которая сегодня находится на реконструкции.

- С момента начала сотрудничества «Швабе» с заводом в Малгобеке мы получили хорошие результаты. Наша продукция уже освещает общественные места и строящиеся объекты в Ингушетии. Заключены первые контракты. И это только за полгода работы. Нет сомнений, что наше партнерство с республикой имеет большой потенциал, – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Пятый юбилейный экономический форум и многопрофильная выставка «Деловая Ингушетия-2018» прошли с 6 по 7 сентября в Назрани. Организаторами выступили Министерство экономического развития, Комитет по туризму и Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия.