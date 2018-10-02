2018-10-02T08:27:47+03:00
Происшествия

Стало плохо за рулем: на трассе под Екатеринбургом пенсионер, вылетев на встречку, покалечил семью из четырех человек

Детей в больницу доставляли вертолетами санавиации
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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На трассе под Екатеринбургом накануне пенсионер устроил жуткую аварию, покалечив четырех человек. Водитель Toyota RAW 4 ехал со стороны Каменск-Уральского. В какой-то момент 67-летнему мужчине стало плохо и он, не потеряв управление, вылетел на встречную полосу.

В этот момент здесь ехал Renault Logan, в котором находилась семья: молодые родители с двумя маленькими детьми. После столкновения французскую легковушку отбросило на обочину. Основной удар пришелся на переднюю левую часть и водительскую дверь.

В результате ДТП 38-летний водитель и 33-летняя пассажирка Renault с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в 36-ю больницу Екатеринбурга. Их 5-летняя дочь и 3-летний сын санавиацией доставлены в деьскую "девятку".

- В момент ДТП мальчик и девочка находились на заднем сидении в детских креслах, соответствующих весу и росту каждого ребенка. Кроме того, кресла были установлены в соответствии требованиям, что позволило избежать серьезных травм у малышей, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Сотрудниками полиции установливаются точные причины и обстоятельства происшествия.

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