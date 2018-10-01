Часть Екатеринбурга осталась без света и интернета из-за пожара
Жители Вторчермета в Екатеринбурге остались без электроэнергии и интернета из-за пожара на подстанции в микрорайоне Керамик. На отсутствие света горожане жалуются в соцсетях со смартфонов.
- Поступило сообщение о возгорании подстанции на улице Окружной в 15:18. Спасатели справились с огнем на 30 квадратных метрах в течение 50 минут. Сообщений о пострадавших нет, - сообщили в региональном МЧС.
Специалисты МРСК Урала переводят жителей дома на резервные схемы снабжения. Известно, что пожар произошел на абонентских линиях.
- В целях безопасности энергетики отключили подстанцию 110/6 киловольт «Керамик». Для электроснабжения социально значимых объектов компания готовит к развороту дизель-генераторы, - сообщили в пресс-службе МРСК.
В настоящее время от света отключены несколько тысяч горожан.