Часть Екатеринбурга осталась без света и интернета из-за пожара

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-01T15:33:40+03:00

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Жители Вторчермета в Екатеринбурге остались без электроэнергии и интернета из-за пожара на подстанции в микрорайоне Керамик. На отсутствие света горожане жалуются в соцсетях со смартфонов.

- Поступило сообщение о возгорании подстанции на улице Окружной в 15:18. Спасатели справились с огнем на 30 квадратных метрах в течение 50 минут. Сообщений о пострадавших нет, - сообщили в региональном МЧС.

Специалисты МРСК Урала переводят жителей дома на резервные схемы снабжения. Известно, что пожар произошел на абонентских линиях.

- В целях безопасности энергетики отключили подстанцию 110/6 киловольт «Керамик». Для электроснабжения социально значимых объектов компания готовит к развороту дизель-генераторы, - сообщили в пресс-службе МРСК.

В настоящее время от света отключены несколько тысяч горожан.