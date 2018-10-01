2018-10-01T14:17:42+03:00
Общество

Прокуратура разъясняет: как правильно предоставить участок для использования другому лицу

Например, для размещения строительной техники
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Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района ЕкатеринбургаФото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга
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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъяснила, как земельный участок может быть предоставлен для размещения, например, строительной техники, другому лицу на законных основаниях.

Земельный кодекс РФ дополнен главой об установлении публичного сервитута в отдельных целях, вступившей в силу 1 сентября 2018 года.

- Теперь практически любой земельный участок может быть предоставлен на условиях публичного сервитута организации транспорта, ЖКХ, связи или , указанному в ст. 39.40 ЗК РФ для размещения, например, водопроводных сетей, ЛЭП, линий связи, стройматериалов, техники и для других целей согласно ЗК РФ, - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства.

Когда запрещено устанавливать сервитут?

В статьях 39.39, 39.44 ЗК РФ закреплены ограничения. Например, в отношении участка для ИЖС нельзя установить сервитут, влекущий невозможность использования участка более 3 месяцев.

Как узнать, что в отношении Вашего земельного участка установлен сервитут?

Решение уполномоченного органа власти об установлении сервитута в течение 5 рабочих дней размещается в официальном источнике и направляется владельцу участка.

В случае несогласия - не тяните с обжалованием! На обращение в суд - 30 дней с момента получения решения. Обжалование решения в суде – единственное препятствие к использованию земельного участка.

Важно, что сервитут является платным. Также владельцу участка возмещаются убытки, связанные с установлением публичного сервитута.

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