Прокуратура разъясняет: как правильно предоставить участок для использования другому лицу
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъяснила, как земельный участок может быть предоставлен для размещения, например, строительной техники, другому лицу на законных основаниях.
Земельный кодекс РФ дополнен главой об установлении публичного сервитута в отдельных целях, вступившей в силу 1 сентября 2018 года.
- Теперь практически любой земельный участок может быть предоставлен на условиях публичного сервитута организации транспорта, ЖКХ, связи или , указанному в ст. 39.40 ЗК РФ для размещения, например, водопроводных сетей, ЛЭП, линий связи, стройматериалов, техники и для других целей согласно ЗК РФ, - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства.
Когда запрещено устанавливать сервитут?
В статьях 39.39, 39.44 ЗК РФ закреплены ограничения. Например, в отношении участка для ИЖС нельзя установить сервитут, влекущий невозможность использования участка более 3 месяцев.
Как узнать, что в отношении Вашего земельного участка установлен сервитут?
Решение уполномоченного органа власти об установлении сервитута в течение 5 рабочих дней размещается в официальном источнике и направляется владельцу участка.
В случае несогласия - не тяните с обжалованием! На обращение в суд - 30 дней с момента получения решения. Обжалование решения в суде – единственное препятствие к использованию земельного участка.
Важно, что сервитут является платным. Также владельцу участка возмещаются убытки, связанные с установлением публичного сервитута.